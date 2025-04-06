Сексолог рассказал, почему для ребёнка после 4-х лет опасно спать с родителями

Асексуальность (нежелание заниматься сексом) — это не заболевание, но иногда она является следствием психологической травмы, причинённой ребёнку его родителем после 4 лет. Об этом сообщил «Газете.ru» медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» Илья Суслов.

«Например, ребёнок спит с родителем после 3-4 лет, что считается латентным инцестом, до 7-8 лет – это приводит к развитию тревожности у ребёнка, а свыше этого возраста (11-13 лет) это может привести к нарушению его сексуальности, а также гендерной идентичности и сексуальной ориентации», — отметил эксперт.

Постарайтесь убедиться, что ребёнок вас не заснет во время секса с партнёром, поскольку это также может нанести ему травму. Однако игнорировать сексуальную тему в общении с ним на уровне табу нельзя, считает сексолог. Родители должны рассказать своему чаду про половое созревание, отношения с противоположным полом, а также объяснить ему про все «хорошо» и «плохо» в этой сфере.

Просмотр порно в раннем возрасте, встреча с эксгибиционистом и всё тому подобное может стать причиной травмы, из-за которой ребёнок, повзрослев, столкнётся с сексуальным нарушениям, включая асексуальность.

Это происходит потому, что психика и организм выросшего ребёнка будут стараться оградить его от фактора, ставшего причиной потрясений, то есть секса. В конечном итоге это доведёт до ангедонии — невозможности получить удовольствие. Дальше только депрессия.