Вымирающие столетние галапагосские черепахи впервые обзавелись потомством

В зоопарке Филадельфии пара столетних галапагосских черепах по кличке Мамми и Абраццо обзавелись потомством. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Детёныш галапагосских черепах. Видео © X / phillyzoo

Пара галапагосских черепах являются старейшими обитателями зверинца. На сегодняшний день данный вид находится под угрозой вымирания, однако впервые за 150 лет существования зоопарка на свет появились детёныши черепашьей пары.

«Эти детёныши не только защищают вид от вымирания, но и служат важными послами, вдохновляющими гостей на сохранение дикой природы», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Всего на свет появилось четыре детёныша, которых уже переместили в вольер для рептилий и амфибий. Специалисты внимательно следят за процессом взросления и развития малышей, которые пока весят всего 70-80 грамм.

Пару Абраццо и Мамми поселили в зверинце в 1932 году. В конце апреля года зоопарк планирует представить детёнышей публике, а также провести конкурс на лучшие имена для них.