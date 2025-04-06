В Армии России появился новый тренд на наземные роботы

У Армии России появился новый тренд на наземные роботы, начинённые пулемётами, противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУРами), минами и радиоэлектронной борьбой (РЭБ). Об этом сообщает Mash.

У Армии России появился новый тренд на наземные роботы. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, первые разработки наземных роботов появились в 2000 годах. В настоящее время в зоне проведения спецоперации активно применяют «Уран-6», который стоит от 500 тысяч долларов. Робот управляется за восемь километров, оснащён лёгкой бронёй от осколков и пуль 5,45/7,62 мм. Его заметили в Судже после зачистки от Вооружённых сил Украины (ВСУ).

После 2010 годов стали появляться боевые и многоцелевые платформы. Крупногабаритный «Уран-9», оснащённый 7,62 мм пулемётом, ПТУРом и 30-мм автоматическим гранатомётом, стоимостью 3 миллиона долларов. В 2018 году его использовали в Сирии.

С начала специальной военной операции (СВО) популярность обрели небольшие платформы, способные подвозить оружие, эвакуировать раненых и минировать территории, такие как «тарик», «крот», «скорпион». Эти роботы способны работать до шести часов автономно и тянуть 200 килограмм, управляются с трёх-пяти километров. Цена на них варьируется 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Работают под Донецком и на Запорожском направлении. Роботы также нужны для защиты от вражеских беспилотников. В связи с этим тестировали платформу «Варан» с установленным РЭБ «Тритон».