В подполье сообщили об ударах по производству двигателей для дронов ВСУ

ВС России нанесли удар по комплексу цехов ВСУ, где изготавливались двигатели для беспилотников и системы управления безэкипажными катерами. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Удары пришлись по Оболонскому, Дарницкому и Соломенскому районам Киева. Серия ударов — по комплексу цехов, где производились двигатели для БПЛА и системы управления для безэкипажных катеров», — написал подпольщик в соцсетях.

Лебедев дополнил, что ВС РФ ударили по местам дислокации элитных подразделений ВСУ в пригородах Киева. По его словам, был нанесён удар по центру тренировки операторов беспилотников в Обуховском районе, по базе подготовки артиллеристов в Бориспольском районе. Уточняется, что там также находились инструкторы НАТО.