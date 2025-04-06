В подполье сообщили об ударах по производству двигателей для дронов ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по цехам производства двигателей для БПЛА ВСУ
Военная техника. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
ВС России нанесли удар по комплексу цехов ВСУ, где изготавливались двигатели для беспилотников и системы управления безэкипажными катерами. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Удары пришлись по Оболонскому, Дарницкому и Соломенскому районам Киева. Серия ударов — по комплексу цехов, где производились двигатели для БПЛА и системы управления для безэкипажных катеров», — написал подпольщик в соцсетях.
Лебедев дополнил, что ВС РФ ударили по местам дислокации элитных подразделений ВСУ в пригородах Киева. По его словам, был нанесён удар по центру тренировки операторов беспилотников в Обуховском районе, по базе подготовки артиллеристов в Бориспольском районе. Уточняется, что там также находились инструкторы НАТО.
А ранее Life.ru сообщал, что российские войска ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов на Украине. По данным Минобороны РФ, были поражены места ремонта и обслуживания западной техники ВСУ, а также предприятие военно-промышленного комплекса.