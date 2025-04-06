Психолог рассказала, как эстетика «бежевых мам» вредит их детям

«Бежевые мамы» никогда не покупают детям яркую одежду, игрушки, предметы интерьера для их комнат или даже для всего дома. Они полагают, что таким образом разовьют в детях чувство эстетики, но такое однообразие негативно скажется на развитии ребёнка. Об этом сообщила «Газете.ru» медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Вандаева.

Дети учатся восприятию окружающего мира через цвета, а «бежевые мамы» сужают этот огромный спектр до скудного десятка оттенков одного и того же цвета. Из-за этого у ребёнка затормаживается развитие памяти, фантазии, ассоциативного мышления, а эмоциональная отзывчивость малыша затрудняется.

Повзрослев, ребёнок будет бояться выбрать что-то «неправильное», ведь его с детства приучили видеть мир лишь в определённом спектре цветов а между тем это разнообразие колоссально. Так, у него появятся проблемы со сверстниками и он будет чувствовать отчуждённость, ощущая себя одиноко в разноцветном мире.

Превращать свой дом в калейдоскоп тоже не надо. Эксперт советует, разбавлять интерьер яркими элементами, вроде разноцветных игрушек, растений, обложек книг или аквариумных рыбок.