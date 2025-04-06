Злостный неплательщик алиментов: Появились подробности о женихе Виктории Дайнеко
Super: Жених Дайнеко погряз в многомиллионных долгах и не платит алименты детям
Виктория Дайнеко и Беркели Овезов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Недавно певица Виктория Дайнеко поделилась с фанатами, что выходит замуж за Беркели Овезова. Предложение руки и сердца выпускница «Фабрики звёзд» получила во время футбольного матча «Локомотив — Динамо». Однако жених оказался с многомиллионными долгами, сообщает Super.
По данным издания, 38-летний бизнесмен не платит алименты экс-супруге Анне Кинцлер, которая родила ему дочерей Киру и Элину. В 2020 году бывшая тёща Людмила также подала против Овезова судебный иск. По словам женщины, она одолжила предпринимателю деньги, которые он так и не вернул, обвинив его в неосновательном обогащении. Однако расписки об этом не было, поэтому суд отказал в удовлетворении иска.
В 2025 году терпение лопнуло уже у самой бывшей супруги Анны, и она обратилась в суд с целью лишить Беркели родительских прав. Долги у бизнесмена есть и перед Федеральной налоговой службой — в общей сложности 6,5 миллионов рублей.
При этом неизвестно, чем жених Дайнеко зарабатывает на жизнь. В прошлом он был совладельцем компании по аренде спортивных полей «Время футбола». Однако в 2019 году мужчина вышел из состава учредителей.
Ранее Виктория Дайнеко похвасталась фигурой после 1,5 лет похудения. Певица добавила, что не использовала препаратов для похудения, хотя один из врачей очень рекомендовал этот способ. По её словам, она просто упорядочила график приёма пищи, а также компенсировала дефицит витаминов и восстановила гормональный баланс.