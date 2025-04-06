Злостный неплательщик алиментов: Появились подробности о женихе Виктории Дайнеко

Недавно певица Виктория Дайнеко поделилась с фанатами, что выходит замуж за Беркели Овезова. Предложение руки и сердца выпускница «Фабрики звёзд» получила во время футбольного матча «Локомотив — Динамо». Однако жених оказался с многомиллионными долгами, сообщает Super.

По данным издания, 38-летний бизнесмен не платит алименты экс-супруге Анне Кинцлер, которая родила ему дочерей Киру и Элину. В 2020 году бывшая тёща Людмила также подала против Овезова судебный иск. По словам женщины, она одолжила предпринимателю деньги, которые он так и не вернул, обвинив его в неосновательном обогащении. Однако расписки об этом не было, поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

В 2025 году терпение лопнуло уже у самой бывшей супруги Анны, и она обратилась в суд с целью лишить Беркели родительских прав. Долги у бизнесмена есть и перед Федеральной налоговой службой — в общей сложности 6,5 миллионов рублей.

При этом неизвестно, чем жених Дайнеко зарабатывает на жизнь. В прошлом он был совладельцем компании по аренде спортивных полей «Время футбола». Однако в 2019 году мужчина вышел из состава учредителей.