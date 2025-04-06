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6 апреля, 13:55

Хью Гранта вместе с семьёй задержали в аэропорту Лондона на глазах у изумлённой публики

Хью Гранта остановили в аэропорту Лондона из-за детей

Хью Грант. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Хью Грант. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Голливудский актёр Хью Грант сообщил в соцсети X, что был остановлен сотрудниками миграционной службы в лондонском аэропорту Хитроу из-за своих детей. Работников смутило количество его детей — у 63-летней звезды трое наследников от нынешней жены Анны Элизабет Эберштейн и двое старших детей от экс-супруги Тинглан Хонг. Инцидент, который Грант назвал оскорбительным, произошёл во время поездки с семьей в пятницу.

«Только что прилетел из Хитроу с женой и детьми. У нас у всех одна фамилия (Грант) в паспортах. Сотрудник иммиграционной службы вовлекает моих детей в разговор, а затем шепчет им: «Это ваши мама и папа?» Навязчивый, оскорбительный и пугающий», — написал актёр.

Хью Грант воспитывает троих наследников от нынешней жены Анны Элизабет Эберштейн — 12-летнего Джона, восьмилетнюю Лулу и шестилетнего Блю. Кроме того, у него есть двое детей от бывшей супруги — 13-летняя Табита и 11-летний Феликс.

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А ранее дочь Деми Мур призналась, что спит с матерью и принимает ванну с сёстрами. Сама она в этом проблемы не видит, однако публика была шокирована.

Мария Любицкая
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