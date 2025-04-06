Хью Гранта вместе с семьёй задержали в аэропорту Лондона на глазах у изумлённой публики

Голливудский актёр Хью Грант сообщил в соцсети X, что был остановлен сотрудниками миграционной службы в лондонском аэропорту Хитроу из-за своих детей. Работников смутило количество его детей — у 63-летней звезды трое наследников от нынешней жены Анны Элизабет Эберштейн и двое старших детей от экс-супруги Тинглан Хонг. Инцидент, который Грант назвал оскорбительным, произошёл во время поездки с семьей в пятницу.

«Только что прилетел из Хитроу с женой и детьми. У нас у всех одна фамилия (Грант) в паспортах. Сотрудник иммиграционной службы вовлекает моих детей в разговор, а затем шепчет им: «Это ваши мама и папа?» Навязчивый, оскорбительный и пугающий», — написал актёр.

Хью Грант воспитывает троих наследников от нынешней жены Анны Элизабет Эберштейн — 12-летнего Джона, восьмилетнюю Лулу и шестилетнего Блю. Кроме того, у него есть двое детей от бывшей супруги — 13-летняя Табита и 11-летний Феликс.