Тимошенко рассказала, когда Запад хочет завершить украинский конфликт

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что, по её данным, Запад намерен завершить конфликт на Украине к концу мая. Её слова приводит укринская интернет-газета «Страна.ua».

«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила политик. Она также выразила мнение, что после окончания боевых действий в стране произойдёт обновление политической власти.