Тимошенко рассказала, когда Запад хочет завершить украинский конфликт
Тимошенко: Конфликт на Украине завершится до конца мая
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Обложка © ТАСС / ZEUS / Zuma
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что, по её данным, Запад намерен завершить конфликт на Украине к концу мая. Её слова приводит укринская интернет-газета «Страна.ua».
«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила политик. Она также выразила мнение, что после окончания боевых действий в стране произойдёт обновление политической власти.
Напомним, в начале марта стало известно, что окружение американского лидера провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. В их числе была и Тимошенко. Дискуссия могла касаться проведения новых президентских выборов на Украине.