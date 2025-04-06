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6 апреля, 13:34

Тимошенко рассказала, когда Запад хочет завершить украинский конфликт

Тимошенко: Конфликт на Украине завершится до конца мая

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Обложка © ТАСС / ZEUS / Zuma

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Обложка © ТАСС / ZEUS / Zuma

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что, по её данным, Запад намерен завершить конфликт на Украине к концу мая. Её слова приводит укринская интернет-газета «Страна.ua».

«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила политик. Она также выразила мнение, что после окончания боевых действий в стране произойдёт обновление политической власти.

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Напомним, в начале марта стало известно, что окружение американского лидера провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. В их числе была и Тимошенко. Дискуссия могла касаться проведения новых президентских выборов на Украине.

Оксана Попова
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