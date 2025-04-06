Действия Европы снова подводят планету к краю пропасти, заявила Матвиенко

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что западные страны тратят огромные суммы на вооружение киевского режима, при этом игнорируя любые предложения по мирному разрешению конфликта на Украине. Она подчеркнула, что такие действия Европы снова «подводят планету к краю пропасти».

«Особую тревогу вызывают и проблемы в сфере международной безопасности, которые всегда имеют рукотворный характер: у них есть «авторы», спонсоры и выгодоприобретатели. Самый яркий пример — украинский кризис. Западные страны в угоду своим геополитическим амбициям, стремлению нанести России стратегическое поражение тратят сотни миллиардов долларов на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению украинского конфликта», — сказала Матвиенко, выступая в Узбекистане на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Матвиенко также напомнила, что Европа уже была источником двух мировых войн и сейчас снова ставит планету на грань катастрофы. Она подчеркнула, что действия западных политиков негативно сказываются не только на России, но и на развивающихся странах, которые становятся заложниками их санкций и экономической политики. По её словам, санкции и нарушение цепочек поставок оказывают разрушительное влияние на мировую экономику и усугубляют ситуацию с продовольствием.