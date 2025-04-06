В воскресенье, 6 апреля, в Санкт-Петербурге задержали вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Пулково в Шарм-эль-Шейх. Предварительная причина инцидента — позднее прибытие и техническая неисправность самолёта. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Петербурге стюардесса вырывала телефон у пассажира задерживающегося рейса. Видео © Telegram / Mash на Мойке

После того, как возмущённые пассажиры начали снимать обстановку на борту, стюардесса попыталась вырвать телефон и попросила удалить видео. Об этом сообщает Mash на Мойке. По данным телеграм-канала, вылет переносили всю ночь, и только в 11:00 запустили пассажиров на борт. Но и там люди находились более двух часов. В результате некоторым понадобилась медицинская помощь.

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса в Пулково. 212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание», — уточнили в ведомстве.