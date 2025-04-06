Стало известно, каким регионам России грозит землетрясение
Сейсмолог Завьялов: Землетрясения могут произойти в Крыму и на Северном Кавказе
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Землетрясения могут произойти в Крыму, на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и в Калининградской области. Об этом предупредил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов.
«Земная кора, на которой расположен мегаполис Москва, не продуцирует землетрясения. Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. И там было сравнительно недавно землетрясение, где-то в первой половине 2000-х годов», — пояснил специалист в эфире радио «Говорит Москва».
Завьялов отметил, что в тот период из-за стихийного бедствия были разрушены мосты и железнодорожное полотно. Одно из крымских землетрясений даже было упомянуто в литературе. Катастрофу 1927 года в своём произведении «Двенадцать стульев» отметили писатели Илья Ильф и Евгений Петров, напомнил учёный. Также подземные толчки могут произойти в Дагестане и в Чечне.
А ранее Life.ru рассказывал, что 4 апреля у Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Пострадавших и разрушений не было.