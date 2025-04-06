Стало известно, каким регионам России грозит землетрясение

Землетрясения могут произойти в Крыму, на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и в Калининградской области. Об этом предупредил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

«Земная кора, на которой расположен мегаполис Москва, не продуцирует землетрясения. Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. И там было сравнительно недавно землетрясение, где-то в первой половине 2000-х годов», — пояснил специалист в эфире радио «Говорит Москва».

Завьялов отметил, что в тот период из-за стихийного бедствия были разрушены мосты и железнодорожное полотно. Одно из крымских землетрясений даже было упомянуто в литературе. Катастрофу 1927 года в своём произведении «Двенадцать стульев» отметили писатели Илья Ильф и Евгений Петров, напомнил учёный. Также подземные толчки могут произойти в Дагестане и в Чечне.