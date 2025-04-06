Российский регион принял 50 беженцев из Сирии

В Пермский край прибыли 50 эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает региональное отделение «Единой России». Для прибывших были подготовлены пункты временного размещения, где им предоставляют питание и лекарства.

Активисты «Молодой Гвардии» Пермского края также приняли участие во встрече беженцев, помогая с разгрузкой вещей, сопровождением и размещением в пунктах проживания. Власти региона обеспечивают необходимую поддержку для комфортного адаптирования эвакуированных граждан.

«Для эвакуированных заранее подготовлен пункт временного размещения — с питанием, медикаментами и всем необходимым. Вскоре беженцам помогут с трудоустройством и устройством детей в школы и детсады», — говорится в сообщении ЕР.