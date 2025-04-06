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Регион
6 апреля, 16:47

Российский регион принял 50 беженцев из Сирии

В Пермский край прибыли 50 сирийских беженцев, для них подготовлены ПВР

Сирийские беженцы в Пермском крае. Обложка © Telegram / Единая Россия | ПРИКАМЬЕ

Сирийские беженцы в Пермском крае. Обложка © Telegram / Единая Россия | ПРИКАМЬЕ

В Пермский край прибыли 50 эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает региональное отделение «Единой России». Для прибывших были подготовлены пункты временного размещения, где им предоставляют питание и лекарства.

Активисты «Молодой Гвардии» Пермского края также приняли участие во встрече беженцев, помогая с разгрузкой вещей, сопровождением и размещением в пунктах проживания. Власти региона обеспечивают необходимую поддержку для комфортного адаптирования эвакуированных граждан.

«Для эвакуированных заранее подготовлен пункт временного размещения — с питанием, медикаментами и всем необходимым. Вскоре беженцам помогут с трудоустройством и устройством детей в школы и детсады», — говорится в сообщении ЕР.

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А ранее сообщалось, что сирийские беженцы пообещали разгромить весь Берлин, если власти решат их депортировать на родину. Сейчас в ФРГ около 970 тысяч сирийцев, которые не работают и живут на пособия от государства.

Наталья Демьянова
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