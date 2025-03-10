Появились фото с базы Хмеймим, где российские военные укрыли от казней сирийцев
Сотни мирных жителей нашли убежище на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, где правительственные войска устроили расправу над сторонниками бывшего сирийского лидера Башара Асада. RT публикует кадры со стихийным лагерем беженцев.
Сейчас наиболее сложная ситуация сложилась в Латакии и Тартусе, где развернулся настоящий террор против тех граждан, которые поддержали администрацию Асада. По словам очевидцев, расправы проводятся против целых семей.
Напомним, в начале марта началось восстание сторонников Башара Асада на западе Сирии. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. За несколько дней в результате столкновений погибли более 530 мирных жителей. Часть сирийцев укрылась на российской военной базе Хмеймим, бойцы ВС РФ пустили гражданских, спрятав их от расправ. Москва и Вашингтон обратились в Совет Безопасности ООН с запросом о проведении срочных закрытых консультаций для обсуждения эскалации в западных районах Сирии. В Кремле подчеркнули, что обеспокоены насилием в арабской республике и расправой над сторонниками Асада.