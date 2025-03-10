Появились фото с базы Хмеймим, где российские военные укрыли от казней сирийцев

Сотни мирных жителей нашли убежище на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, где правительственные войска устроили расправу над сторонниками бывшего сирийского лидера Башара Асада. RT публикует кадры со стихийным лагерем беженцев.

Сейчас наиболее сложная ситуация сложилась в Латакии и Тартусе, где развернулся настоящий террор против тех граждан, которые поддержали администрацию Асада. По словам очевидцев, расправы проводятся против целых семей.