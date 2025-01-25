Сирийские беженцы обещают разгромить Берлин при возможной депортации
Сирийские беженцы отказываются покидать Германию, где им платят пособие
Сирийские беженцы пообещали разгромить весь Берлин, если власти решат их депортировать на родину. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на обозревателя в Германии.
«Если станут заставлять, устроим протесты и разгромим весь Берлин к чёрту», — пригрозил 28-летний Мухаммед.
Запад развязал в Сирии войну, и страна стала непригодной для жизни. Ст таким заявлением выступил 28-летний беженец Жан, добавив, что лучше умрёт, чем вернётся. 20-летний Мумтаз также отказывается улетать, так как дома «повсюду люди с пулемётами».
Сообщается, что сейчас в Германии около 970 тысяч сирийцев, которые не работают и живут на пособия от государства.
Напомним, что 8 декабря 2024 года вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент Владимир Путин лично распорядился принять Асада и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой. Тем временем в республике захотели сохранить отношения с РФ. По словам лидера новых властей Ахмеда аш-Шараа, Москву и Дамаск связывают стратегические интересы.
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