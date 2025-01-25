Сирийские беженцы пообещали разгромить весь Берлин, если власти решат их депортировать на родину. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на обозревателя в Германии.

«Если станут заставлять, устроим протесты и разгромим весь Берлин к чёрту», — пригрозил 28-летний Мухаммед.

Запад развязал в Сирии войну, и страна стала непригодной для жизни. Ст таким заявлением выступил 28-летний беженец Жан, добавив, что лучше умрёт, чем вернётся. 20-летний Мумтаз также отказывается улетать, так как дома «повсюду люди с пулемётами».