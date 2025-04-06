«Необходимо подкрепление»: Военный эксперт объяснил рекордное число призывников этой весной

Военный политолог Александр Перенджиев назвал несколько причин рекордного числа российских призывников этой весной. По его словам, рост числа призывников связан с расширением военных округов, что требует увеличения численности личного состава. В частности, появление нового арктического направления создает необходимость в дополнительных силах для обеспечения безопасности и защиты интересов России в этом стратегически важном регионе.

«Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось ещё новое направление — арктическое. Появилась потребность в военных моряках, матросах, так как больше кораблей спускаются на воду. Поэтому в морском направлении нам необходимо подкрепление», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Перенджиев отметил, что новые призывники будут направлены на второстепенные позиции и не будут участвовать в боевых действиях. Их основная задача — заменить тех солдат, которые будут задействованы в более рискованных операциях. По его словам, существует связь между увеличением числа призывников и призывного возраста с СВО, однако эта связь заключается не в непосредственном участии призывников в боевых действиях, а в том, что со временем они будут заменять контрактников, обеспечивая тем самым необходимую численность и поддержку для выполнения задач армии.