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Регион
6 апреля, 17:09

«Необходимо подкрепление»: Военный эксперт объяснил рекордное число призывников этой весной

Эксперт Перенджиев: Рост числа призывников связан с расширением военных округов

Российские призывники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvago

Российские призывники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvago

Военный политолог Александр Перенджиев назвал несколько причин рекордного числа российских призывников этой весной. По его словам, рост числа призывников связан с расширением военных округов, что требует увеличения численности личного состава. В частности, появление нового арктического направления создает необходимость в дополнительных силах для обеспечения безопасности и защиты интересов России в этом стратегически важном регионе.

«Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось ещё новое направление — арктическое. Появилась потребность в военных моряках, матросах, так как больше кораблей спускаются на воду. Поэтому в морском направлении нам необходимо подкрепление», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Перенджиев отметил, что новые призывники будут направлены на второстепенные позиции и не будут участвовать в боевых действиях. Их основная задача — заменить тех солдат, которые будут задействованы в более рискованных операциях. По его словам, существует связь между увеличением числа призывников и призывного возраста с СВО, однако эта связь заключается не в непосредственном участии призывников в боевых действиях, а в том, что со временем они будут заменять контрактников, обеспечивая тем самым необходимую численность и поддержку для выполнения задач армии.

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Напомним, что весенний призыв в армию станет самым масштабным за последние 14 лет в России. В этом году планируется набрать 160 тысяч новобранцев. Рост числа призывников связывают с реализацией указов российского лидера Владимира Путина о поэтапном увеличении штатной численности ВС РФ.

Алена Пенчугина
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