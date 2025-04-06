Весенний призыв в армию станет самым масштабным за последние 14 лет в России
РБК: Весенний призыв 2025 года стал самым крупным за последние 14 лет в России
Российские призывники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu
В России с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на срочную службу. В этом году планируется набрать 160 тысяч новобранцев, что является самым высоким показателем с осени 2011 года, обратило внимание агентство РБК.
После сокращения срока службы до 12 месяцев в 2008 году количество призывников значительно возросло. Пик был достигнут весной 2009 года, когда в армию призвали 305,6 тысячи человек. В последующие годы число призывников постепенно уменьшалось. Минимальное количество новобранцев за всю современную историю России было призвано осенью 2022 года – 120 тысяч человек. Весенний призыв текущего года стал самым крупным за последние 14 лет.
Такой рост числа призывников связывают с реализацией указов президента РФ Владимира Путина о поэтапном увеличении штатной численности ВС РФ. Если в начале 2022 года в России было около 1 миллиона военнослужащих, то в течение трёх последующих лет это число планируется увеличить до 1,5 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому граждане, получившие повестку, но не призванные на службу, должны будут быть призваны в течение года. Поправки разработаны Андреем Картаполовым и касаются закона «О воинской обязанности». Инициатор считает, что это сократит число сотрудников, задействованных в призыве.