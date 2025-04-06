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Регион
6 апреля, 10:44

Весенний призыв в армию станет самым масштабным за последние 14 лет в России

РБК: Весенний призыв 2025 года стал самым крупным за последние 14 лет в России

Российские призывники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Российские призывники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

В России с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на срочную службу. В этом году планируется набрать 160 тысяч новобранцев, что является самым высоким показателем с осени 2011 года, обратило внимание агентство РБК.

После сокращения срока службы до 12 месяцев в 2008 году количество призывников значительно возросло. Пик был достигнут весной 2009 года, когда в армию призвали 305,6 тысячи человек. В последующие годы число призывников постепенно уменьшалось. Минимальное количество новобранцев за всю современную историю России было призвано осенью 2022 года – 120 тысяч человек. Весенний призыв текущего года стал самым крупным за последние 14 лет.

Такой рост числа призывников связывают с реализацией указов президента РФ Владимира Путина о поэтапном увеличении штатной численности ВС РФ. Если в начале 2022 года в России было около 1 миллиона военнослужащих, то в течение трёх последующих лет это число планируется увеличить до 1,5 миллиона человек.

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Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому граждане, получившие повестку, но не призванные на службу, должны будут быть призваны в течение года. Поправки разработаны Андреем Картаполовым и касаются закона «О воинской обязанности». Инициатор считает, что это сократит число сотрудников, задействованных в призыве.

Наталья Демьянова
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