«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов избавился от вредной привычки
Певец Стас Михайлов признался, что отказался от алкоголя ради своего здоровья
Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Певец Стас Михайлов признался, что избавился от вредной привычки. В интервью порталу «Страсти» он рассказал, что перестал употреблять алкоголь ради своего здоровья.
«Я просто поменял образ жизни. Жалею, что раньше этого не сделал. Отказался от алкоголя. Это самое главное. Алкоголь когда убираешь — даже чуть-чуть — всё сразу на место становится. Мысли другие, всё другое», — поделился артист.
Михайлов также отказался от различных вредных закусок. 55-летний певец следит за собой и регулярно занимается спортом.
Ранее Стас Михайлов зажёг с мамой на её юбилее в Сочи. Людмиле Васильевной исполнилось 80 лет. Поклонники музыканта бурно отреагировали на публикацию в социальных сетях артиста, пожелав его матери долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также поблагодарили за рождение такого талантливого и благодарного сына.