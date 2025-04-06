«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов избавился от вредной привычки

Певец Стас Михайлов признался, что избавился от вредной привычки. В интервью порталу «Страсти» он рассказал, что перестал употреблять алкоголь ради своего здоровья.

«Я просто поменял образ жизни. Жалею, что раньше этого не сделал. Отказался от алкоголя. Это самое главное. Алкоголь когда убираешь — даже чуть-чуть — всё сразу на место становится. Мысли другие, всё другое», — поделился артист.

Михайлов также отказался от различных вредных закусок. 55-летний певец следит за собой и регулярно занимается спортом.