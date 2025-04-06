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Регион
6 апреля, 17:42

Землетрясения на горизонте: Сейсмологи выявили новые опасные регионы

SCMP: Сейсмологи предупредили о возможном мощном землетрясении в Китае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Группа китайских сейсмологов предупредила о возможном мощном землетрясении магнитудой 8 баллов, которое может обрушиться на Китай и окружающие его регионы. Исследование было проведено специалистами из Пекинского агентства по землетрясениям под руководством старшего инженера Чжу Хунбина. Он отметил, что существует риск сильных подземных толчков в таких провинциях, как Сычуань и Юньнань, а также в Гималаях, сообщает газета South China Morning Post.

«В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода», — указано в публикации.

Согласно исследованию учёных, Китай в ближайшие годы может столкнуться с разрушительным катаклизмом, аналогичным тому, который произошёл в Мьянме. Специалисты пришли к такому выводу на основе анализа данных о сейсмической активности за последние 150 лет, начиная с 1879 года.

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3564
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3564

Ранее стало известно, каким регионам России грозит землетрясение. В частности, подземные толчи могут произойти в Крыму и на Северном Кавказе.

Наталья Демьянова
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