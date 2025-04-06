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6 апреля, 14:50

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3564

Разрушения в Мьянме после землетрясения. Обложка © Х / ᴊ ᴏ ᴏ ɴ

Разрушения в Мьянме после землетрясения. Обложка © Х / ᴊ ᴏ ᴏ ɴ

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 3564. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Согласно последним статистическим данным, в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3564 человека, 5012 получили ранения», — указано в сообщении.

В материале говорится, что ещё 210 человек числятся пропавшими без вести.

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Неделя без еды и воды: Мужчина остался жив, пролежав 7 дней под завалами после землетрясения в Мьянме

Напомним, что сокрушительное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Последствия были настолько катастрофичными, что в страну прибыли свыше сотни российских спасателей. Стихия разрушила порядка 10 тысяч строений. 4 апреля Мьянму вновь сотрясло стихийное бедствие. Была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4,7.

Дарья Нарыкова
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