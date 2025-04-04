В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 4,7
Последствия землетрясения (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio
Сейсмическая активность магнитудой 4,7 зафиксирована в Мьянме. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 41-м километре южнее города Мандалай с населением около 1,2 миллиона человек. Очаг располагался на глубине 10 километров. Пока что данных о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, сокрушительное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Последствия были настолько чудовищными, что в страну прибыли свыше сотни российских спасателей. Стихия разрушила порядка 10 тысяч строений. Согласно последним сообщениям, количество жертв землетрясение превысило три тыс. человек.