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4 апреля, 16:20

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 4,7

Последствия землетрясения (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Последствия землетрясения (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Сейсмическая активность магнитудой 4,7 зафиксирована в Мьянме. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 41-м километре южнее города Мандалай с населением около 1,2 миллиона человек. Очаг располагался на глубине 10 километров. Пока что данных о разрушениях и пострадавших нет.

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Напомним, сокрушительное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Последствия были настолько чудовищными, что в страну прибыли свыше сотни российских спасателей. Стихия разрушила порядка 10 тысяч строений. Согласно последним сообщениям, количество жертв землетрясение превысило три тыс. человек.

Юрий Лысенко
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