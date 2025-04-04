Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 10:43

Неделя без еды и воды: Мужчина остался жив, пролежав 7 дней под завалами после землетрясения в Мьянме

Спасатели достали из-под завалов в Мьянме живого мужчину спустя неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mTaira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mTaira

Спустя неделю после разрушительного землетрясения в Мьянме команда спасателей из Китая практически совершила чудо. Им удалось спасти из-под обломков рухнувшего отеля 52-летнего мужчину. По предварительным данным Mandaiay Free Press, рабочий провёл под завалами почти семь дней без еды и воды, у него практически не было возможности двигаться.

Используя специальное оборудование, спасатели разобрали завал и вытащили застрявшего мужчину на поверхность, а после передали медикам.

В Мьянме спасли женщину, которая больше трёх суток пробыла под завалами
В Мьянме спасли женщину, которая больше трёх суток пробыла под завалами

Ранее Life.ru писал, что разрушительное землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в страну прибыли более 100 спасателей из России. В результате катастрофы было разрушено более 10 тысяч зданий. По последним данным, число жертв стихийного бедствия выросло до 3145 человек.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Землетрясение в Таиланде
  • мьянма
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar