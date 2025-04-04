Неделя без еды и воды: Мужчина остался жив, пролежав 7 дней под завалами после землетрясения в Мьянме

Спустя неделю после разрушительного землетрясения в Мьянме команда спасателей из Китая практически совершила чудо. Им удалось спасти из-под обломков рухнувшего отеля 52-летнего мужчину. По предварительным данным Mandaiay Free Press, рабочий провёл под завалами почти семь дней без еды и воды, у него практически не было возможности двигаться.