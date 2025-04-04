Неделя без еды и воды: Мужчина остался жив, пролежав 7 дней под завалами после землетрясения в Мьянме
Спасатели достали из-под завалов в Мьянме живого мужчину спустя неделю
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Спустя неделю после разрушительного землетрясения в Мьянме команда спасателей из Китая практически совершила чудо. Им удалось спасти из-под обломков рухнувшего отеля 52-летнего мужчину. По предварительным данным Mandaiay Free Press, рабочий провёл под завалами почти семь дней без еды и воды, у него практически не было возможности двигаться.
Используя специальное оборудование, спасатели разобрали завал и вытащили застрявшего мужчину на поверхность, а после передали медикам.
Ранее Life.ru писал, что разрушительное землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в страну прибыли более 100 спасателей из России. В результате катастрофы было разрушено более 10 тысяч зданий. По последним данным, число жертв стихийного бедствия выросло до 3145 человек.