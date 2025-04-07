Сотни автомобилей застряли в пробке перед въездом на Крымский мост
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages
Около 220 автомобилей скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Время ожидания — около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — гласит пост.
При этом число автомобилей в пробке идёт на убыль. Так, в 19:00 в заторе стояли 670 машин, а в 21:00 — уже 510.
А между тем жителей и гостей Крыма предупредили о надвигающейся угрозе. По данным сейсмологов, в обозримом будущем полуостров может пострадать от землетрясений.