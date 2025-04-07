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6 апреля, 21:32

Сотни автомобилей застряли в пробке перед въездом на Крымский мост

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Около 220 автомобилей скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Время ожидания — около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — гласит пост.

При этом число автомобилей в пробке идёт на убыль. Так, в 19:00 в заторе стояли 670 машин, а в 21:00 — уже 510.

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А между тем жителей и гостей Крыма предупредили о надвигающейся угрозе. По данным сейсмологов, в обозримом будущем полуостров может пострадать от землетрясений.

Антон Голыбин
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