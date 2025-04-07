Сотни автомобилей застряли в пробке перед въездом на Крымский мост

Около 220 автомобилей скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Время ожидания — около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — гласит пост.

При этом число автомобилей в пробке идёт на убыль. Так, в 19:00 в заторе стояли 670 машин, а в 21:00 — уже 510.