«Мной воспользовались»: Пытавшийся доставить в Россию полтонны взрывчатки водитель дал показания

Задержанный в Белоруссии водитель микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько дал первые показания. По словам мужчины, он ничего не знал об опаснейшем пентаэритриттетранитрате в салоне. Комментарий перевозчик озвучил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдёт со мной и моей семьёй, кем-то ещё… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь», — отметил Манько.

По словам водителя, он получил заказ на транспортировку микроавтобуса от знакомого из Эстонии по имени Роман. Тот, в свою очередь, якобы действовал по поручению мужчины по имени Иван, который и занимался модернизацией транспорта, специально подготовленного для опасного груза.