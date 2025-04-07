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6 апреля, 22:05

«Мной воспользовались»: Пытавшийся доставить в Россию полтонны взрывчатки водитель дал показания

Пытавшийся ввезти в РФ полтонны взрывчатки водитель заявил, что не знал о грузе

Арестованный автомобиль после демонтажа взрывчатки. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

Арестованный автомобиль после демонтажа взрывчатки. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

Задержанный в Белоруссии водитель микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько дал первые показания. По словам мужчины, он ничего не знал об опаснейшем пентаэритриттетранитрате в салоне. Комментарий перевозчик озвучил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдёт со мной и моей семьёй, кем-то ещё… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь», — отметил Манько.

По словам водителя, он получил заказ на транспортировку микроавтобуса от знакомого из Эстонии по имени Роман. Тот, в свою очередь, якобы действовал по поручению мужчины по имени Иван, который и занимался модернизацией транспорта, специально подготовленного для опасного груза.

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Напомним, таможенники Белоруссии пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки 6 апреля. По информации ГТК, преступники хотели отправить 580-килограммовый груз особой мощности в Россию.

Тимур Хингеев
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