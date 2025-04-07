Власти Грузии допустили возможность восстановления территориальной целостности страны

Восстановление территориальной целостности Грузии — вполне реальная задача. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi, обсуждая принадлежность Абхазии и Южной Осетии.

По мнению главы правительства, для достижения этой цели Тбилиси необходимо проявить терпение и последовательность. При этом он подчеркнул, что успех в данном вопросе будет зависеть от совокупности факторов.

«При терпении и правильной политике всё возможно», — добавил Кобахидзе.