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6 апреля, 21:53

Власти Грузии допустили возможность восстановления территориальной целостности страны

Кобахидзе: Терпение и политика вернут Грузии Абхазию и Южную Осетию

Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Восстановление территориальной целостности Грузии — вполне реальная задача. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi, обсуждая принадлежность Абхазии и Южной Осетии.

По мнению главы правительства, для достижения этой цели Тбилиси необходимо проявить терпение и последовательность. При этом он подчеркнул, что успех в данном вопросе будет зависеть от совокупности факторов.

«При терпении и правильной политике всё возможно», — добавил Кобахидзе.

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Ранее грузинские власти выразили обеспокоенность возобновлением авиасообщения между Россией и Абхазией. По мнению Тбилиси, использование аэропорта в Сухуме нарушает международные конвенции, а потому должно быть запрещено.

Антон Голыбин
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