Власти Грузии допустили возможность восстановления территориальной целостности страны
Кобахидзе: Терпение и политика вернут Грузии Абхазию и Южную Осетию
Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Восстановление территориальной целостности Грузии — вполне реальная задача. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi, обсуждая принадлежность Абхазии и Южной Осетии.
По мнению главы правительства, для достижения этой цели Тбилиси необходимо проявить терпение и последовательность. При этом он подчеркнул, что успех в данном вопросе будет зависеть от совокупности факторов.
«При терпении и правильной политике всё возможно», — добавил Кобахидзе.
Ранее грузинские власти выразили обеспокоенность возобновлением авиасообщения между Россией и Абхазией. По мнению Тбилиси, использование аэропорта в Сухуме нарушает международные конвенции, а потому должно быть запрещено.