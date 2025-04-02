В Грузии термин «гендер» исключили из законодательства

Парламент Грузии в окончательном чтении принял закон об исключении термина «гендер» из законодательства. Понятие «гендерное равноправие» там отныне заменяется на словосочетание «равноправие мужчины и женщины». Заседание транслировалось на сайте органа.

За исключение термина проголосовали 80 депутатов, против не высказался никто. В пояснительной записке уточняется, что слово «гендер» искусственно внедрили в грузинское законодательство под иностранным влиянием. Тенденция отражалась и в США, где избегали словосочетания «дамы и господа», слов «мать», «отец», «сын», «дочь», «муж» и «жена».

Принятый в 2010 году закон «О гендерном равноправии» будет называться «О равноправии женщины и мужчины». Из документа исключены несколько пунктов, в том числе разъяснение понятия «гендер» как социального аспекта межполовых отношений.