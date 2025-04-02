В Грузии термин «гендер» исключили из законодательства
Парламент Грузии в окончательном чтении принял закон об исключении термина «гендер» из законодательства. Понятие «гендерное равноправие» там отныне заменяется на словосочетание «равноправие мужчины и женщины». Заседание транслировалось на сайте органа.
За исключение термина проголосовали 80 депутатов, против не высказался никто. В пояснительной записке уточняется, что слово «гендер» искусственно внедрили в грузинское законодательство под иностранным влиянием. Тенденция отражалась и в США, где избегали словосочетания «дамы и господа», слов «мать», «отец», «сын», «дочь», «муж» и «жена».
Принятый в 2010 году закон «О гендерном равноправии» будет называться «О равноправии женщины и мужчины». Из документа исключены несколько пунктов, в том числе разъяснение понятия «гендер» как социального аспекта межполовых отношений.
Кроме того, закон упраздняет постоянно действующие советы по гендерному равноправию в парламенте, высших представительных органах автономных республик и муниципальных органах. Это позволит значительно сэкономить бюджетные средства.
Ранее в конституции Словакии решили закрепить положение о признании только мужского и женского полов. Братислава последовала примеру Вашингтона. Американский лидер Дональд Трамп призвал признавать в Соединённых Штатах только два гендера — мужской и женский. В США перестали выдавать паспорта с символом «Х» в графе «пол».
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