В Британии заговорили о «шпионской миссии» яхт российских олигархов
The Sunday Times: Яхты российских олигархов следят за британскими субмаринами
Яхта в океане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jeanette Dietl
Суперъяхты российских миллиардеров могут выполнять разведывательную миссию, отслеживая подлодки Королевских ВМС и другие стратегические объекты. Опасения на этот счёт выразили журналисты британского издания The Sunday Times.
По данным авторов, многие яхты олигархов оснащены люками в днище, через которые можно незаметно спускать в воду разведывательное оборудование. В издании напомнили, что в 2018 году вертолётоносец HMS Albion даже был вынужден экстренно покинуть порт Кипра, после того как рядом с ним пришвартовалась российская яхта.
Также у берегов Великобритании были найдены подводные датчики, которые, как считают в ST, использовались для наблюдения за атомными подлодками класса Vanguard, вооружёнными ядерными ракетами Trident-2 D5. Некоторые датчики выбросило на берег, другие же военные выловили из воды.
Ранее британские власти сообщили об ужесточении контроля над организациями и лицами, связанными с РФ. По мнению Лондона, Россия представляет «острую угрозу» для национальной безопасности Соединённого Королевства.