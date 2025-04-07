В Британии заговорили о «шпионской миссии» яхт российских олигархов

Суперъяхты российских миллиардеров могут выполнять разведывательную миссию, отслеживая подлодки Королевских ВМС и другие стратегические объекты. Опасения на этот счёт выразили журналисты британского издания The Sunday Times.

По данным авторов, многие яхты олигархов оснащены люками в днище, через которые можно незаметно спускать в воду разведывательное оборудование. В издании напомнили, что в 2018 году вертолётоносец HMS Albion даже был вынужден экстренно покинуть порт Кипра, после того как рядом с ним пришвартовалась российская яхта.

Также у берегов Великобритании были найдены подводные датчики, которые, как считают в ST, использовались для наблюдения за атомными подлодками класса Vanguard, вооружёнными ядерными ракетами Trident-2 D5. Некоторые датчики выбросило на берег, другие же военные выловили из воды.