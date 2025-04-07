«Нас бросили! Прощайте»: Солдат ВСУ записал предсмертное обращение из курского приграничья

Военнослужащий Вооружённых сил Украины записал предсмертное видеообращение из населённого пункта Олешня в Курской области. Кадрами с мобильного телефона погибшего противника, поделился военкор Юрий Котенок.

На записи боец 61-й бригады ВСУ рассказал, что его подразделение доставили в Юнаковку, откуда приказали выдвигаться на позицию пешком из-за поломки бронетехники. Затем боевики попали под обстрел дронов, понесли потери и оказались в разрушенном селе под непрерывным огнём.

«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — заявил украинский военнослужащий.