«Нас бросили! Прощайте»: Солдат ВСУ записал предсмертное обращение из курского приграничья
Военкор Котенок показал предсмертное видео бойца ВСУ из курского приграничья
Военнослужащий ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Военнослужащий Вооружённых сил Украины записал предсмертное видеообращение из населённого пункта Олешня в Курской области. Кадрами с мобильного телефона погибшего противника, поделился военкор Юрий Котенок.
На записи боец 61-й бригады ВСУ рассказал, что его подразделение доставили в Юнаковку, откуда приказали выдвигаться на позицию пешком из-за поломки бронетехники. Затем боевики попали под обстрел дронов, понесли потери и оказались в разрушенном селе под непрерывным огнём.
«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — заявил украинский военнослужащий.
Ранее десантник ВС РФ исполнил просьбу матери убитого военнослужащего ВСУ, обнаружив у покойного письмо с просьбой сообщить о судьбе сына. Он позвонил по указанному номеру и рассказал, что солдат погиб на Курщине.