Рубль положил — комиссию исключил: Подборка еврейских лайфхаков с кредитками, которая поможет не разориться на процентах

Кредитные карты давно вошли в обиход россиян, позволяя им совершать срочные покупки на средства банка, а потом возвращать займы простым переводом. Впрочем, неумение пользоваться этим инструментом может обернуться для владельца карты большими переплатами, особенно на фоне рекордного роста ставок. Как грамотно применить кредитку и не платить проценты, Life.ru рассказал эксперт по личным финансам, автор портала о еврейских лайфхаках Александр Патешман.

По словам собеседника издания, более 50% пользователей кредиток попадают на проценты из-за собственных ошибок. Поэтому необходимо основательно разобраться в этом вопросе, прежде чем пользоваться картой.

Мало кто знает, как работает грейс-период на кредитках. Есть расчётный период, который длится месяц, и есть платёжный период — это 20 дней после расчётного периода. В течение этих 20 дней вы должны заплатить по операциям, которые попадают в расчётный период. Минимальная сумма рассчитывается, как правило, в размере 5% от потраченной суммы. Например, при кредитном лимите 100 тысяч рублей вы потратили 10 тысяч, и до конца платёжного периода (до 20 февраля) вы должны заплатить 500 рублей Александр Патешман Эксперт по личным финансам

Если эти условия выполняются, грейс-период продолжается. Однако важно успеть вернуть задолженность до его окончания, а не ждать завершения платёжного периода. Например, если грейс-период длится 60 дней, и была потрачена сумма 100 тысяч рублей, по истечении этого срока займ должен быть погашен «в ноль». Для удобства Патешман порекомендовал держать счёт в том же банке, что и выпустил карту. Это не только увеличит скорость перевода средств на кредитку, но и позволит избежать комиссий.

«Если переводить деньги со стороннего сервиса, может взиматься комиссия, и сумма погашения окажется недостаточной. Например, вы перевели 100 тысяч рублей, комиссия составила 50 рублей, и на погашение ушло только 99 950 рублей. Даже если не хватит одной копейки, грейс-период будет считаться нарушенным, и вам начислят проценты и комиссии за весь период», — отметил эксперт.

Также Патешман порекомендовал всегда закидывать на счёт чуть больше, например, перечислять для погашения лишний рубль. Он позволит убедиться, что вся сумма ушла на оплату основного долга, а не каких-то процентов или комиссии. Например, банки иногда хитрят и подключают клиенту ненужные платные услуги. Они могут съесть часть средств и помешать полному погашению долга в грейс-период. В этом случае даже за малейшую недостачу человеку начнут капать проценты.

«Если вы не пользуетесь кредитной картой, лучше её закрыть. Карта закрывается в течение 45 дней, и важно убедиться, что она исчезла из мобильного приложения», — заключил эксперт.