Израильские вертолёты «сложили» лагерь беженцев на юге Ливана

Израильские вертолёты атаковали населённые пункты Аит-эш-Шааб и Эн-Накура, расположенные на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, уточнив, что целью ударов стали сборные дома, предназначенные для размещения беженцев.

По информации телеканала, временные постройки были готовы для размещения ливанцев, которые возвращались в южные районы. После атаки на место происшествия ринулись кареты скорой помощи. Точное количество пострадавших пока не установлено.