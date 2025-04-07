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7 апреля, 00:25

Израильские вертолёты «сложили» лагерь беженцев на юге Ливана

Al Mayadeen: Израильские вертолёты уничтожили дома для беженцев на юге Ливана

Израильские вертолёты атаковали населённые пункты Аит-эш-Шааб и Эн-Накура, расположенные на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, уточнив, что целью ударов стали сборные дома, предназначенные для размещения беженцев.

По информации телеканала, временные постройки были готовы для размещения ливанцев, которые возвращались в южные районы. После атаки на место происшествия ринулись кареты скорой помощи. Точное количество пострадавших пока не установлено.

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Напомним, что в конце марта Израиль нарушил режим прекращения огня и нанёс удар беспилотниками по жилому дому в пригороде Бейрута. Это была первая подобная атака с ноября 2024 года. ЦАХАЛ утверждает, что здание использовалось «Хезболлой».

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Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Антон Голыбин
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