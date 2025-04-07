«Танго танцуют вдвоём»: Ульянов высмеял потуги Европы, которая лезет за стол переговоров по Украине

Отсутствие ЕС в переговорах по урегулированию украинского конфликта — естественный и неизбежный факт. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщения СМИ о расстройстве европейских чиновников из-за невовлечённости в мирный процесс.

«Европейский союз сделал всё возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине», — отметил Ульянов.

Также дипломат отреагировал на якобы достижение в ЕС соглашения о том, кто может представлять Брюссель на переговорах. Постпред напомнил, что «танго танцуют вдвоём», и блоку не будет места на этом «танцполе».

«Кто им сказал, что их выбор будет приемлем для одного из двух основных переговорщиков — России?» — задался вопросом Ульянов.