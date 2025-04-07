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7 апреля, 02:17

Сотни тысяч останутся без работы: В Минтруде рассказали, кого из россиян затронет волна сокращений

Минтруд: В торговле и госуправлении ожидается значительное сокращение кадров

Существенное сокращение числа работников ожидается в некоторых секторах российской экономики. Сильнее всего явление затронет торговлю и госуправление. По словам заместителя руководителя Минтруда РФ Дмитрия Платыгина, предстоящие изменения обусловлены развитием технологий и преобразованиями в структуре занятости.

«Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, наибольшее сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли — на 233 тысячи человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления — на 66 тысяч человек», — заявил Платыгин в интервью РИА «Новости».

По «численности» работников торговли ударят, прежде всего, бурное развитие онлайн-торговли и маркетплейсов, а также широкое внедрение автоматизированных систем в магазинах, включая кассы самообслуживания. Эти технологии позволяют уменьшить потребность в традиционных продавцах и кассирах. В сфере госуправления же сокращения ожидаются в связи с активным внедрением цифровых решений на всех уровнях госслужбы, которые берут на себя рутинную работу.

Впрочем, несмотря на эти данные, общая потребность в кадрах для всей российской экономики возрастёт в долгосрочной перспективе. Согласно прогнозам, к 2030 году стране потребуются около 74,3 миллиона человек, что на 800 тысяч больше нынешних показателей.

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А ранее в Минтруде определили семь отраслей, где к 2029 году понадобится больше всего специалистов. За трудоустройство могут не беспокоиться работники сферы персональных услуг, здравоохранения, науки. Востребованными отраслями также станут транспортировка, хранение, гостиничный и ресторанный бизнес.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RomarioIen

Тимур Хингеев
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