Британских асов хотят вооружить наполовину российскими самолётами

ВВС Великобритании рассматривают возможность «перевооружения» пилотажной группы Red Arrows, которая летает на устаревших самолётах Hawk T1, на итальянские M-346. Эти учебно-тренировочные истребители разрабатывались компанией Aermacchi совместно с российским ОКБ имени Яковлева, сообщило издание The Sun со ссылкой на кабмин.

«Скоростной реактивный учебно-тренировочный самолёт M-346 [компании] Aermacchi — один из нескольких вариантов, доступных на рынке», — цитирует газета заместителя министра обороны Марию Игл.

Рассматриваются и другие варианты замены, например, американо-шведский T7 Red Hawk и южнокорейский KAI T-50. Впрочем, не всем кандидатура M-346 пришлась по душе. Например, парламентарий Алек Шелбрук счёл возможное появление наполовину российских самолётов в небе над Британией возмутительным.

«Для страны, которая решительно стоит на стороне Украины, это совершенно неправильный сигнал», — цитируют его авторы.