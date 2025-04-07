Пропавшую 84 года назад советскую подлодку нашли в заливе Петра Великого

Обломки советской подводной лодки «М-49» проекта «Малютка», затонувшей в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в заливе Петра Великого. Её поиски велись на протяжении 20 лет силами моряков Тихоокеанского флота ВМФ РФ при поддержке ветеранов-подводников.

«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года», — сказано в сообщении ТОФ.

Точное место гибели и тип подлодки удалось установить экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов» ТОФ. С помощью подводных телеуправляемых аппаратов моряки подтвердили соответствие размеров, формы и вооружения субмарины параметрам «Малютки».

Напомним, что малые подводные лодки «М-49» и «М-63» пропали в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого. Поиски второй субмарины ещё ведутся.