Пропавшую 84 года назад советскую подлодку нашли в заливе Петра Великого
Обломки советской подводной лодки «М-49» проекта «Малютка», затонувшей в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в заливе Петра Великого. Её поиски велись на протяжении 20 лет силами моряков Тихоокеанского флота ВМФ РФ при поддержке ветеранов-подводников.
«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года», — сказано в сообщении ТОФ.
Точное место гибели и тип подлодки удалось установить экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов» ТОФ. С помощью подводных телеуправляемых аппаратов моряки подтвердили соответствие размеров, формы и вооружения субмарины параметрам «Малютки».
Напомним, что малые подводные лодки «М-49» и «М-63» пропали в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого. Поиски второй субмарины ещё ведутся.
А в Атлантике недавно правоохранители перехватили подводную лодку с 6,5 тонны кокаина. Субмарину, принадлежащую южноамериканскому наркокартелю, обнаружили в 900 километрах от Азорских островов. Груз направлялся на Пиренейский полуостров. Пятеро членов экипажа задержаны.
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