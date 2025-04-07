По данным ведомства, экипажи боевых машин, действуя с закрытых огневых позиций, успешно уничтожили несколько пулеметных расчётов противника, препятствуя выполнению задач украинскими подразделениями. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами.

А ранее николаевское подполье сообщило об уничтожении элитной группы ВСУ в Харьковской области. Украинское подразделение базировалось в Изюме и состояло из 50 человек и десяти единиц техники.