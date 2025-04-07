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7 апреля, 05:20

Российские танкисты устроили ВСУшникам осколочный «фейерверк» под Харьковом

Танкисты «Севера» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении

Танкисты 44-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» нанесли удар по украинским позициям на Харьковском направлении. Атака сорвала ротацию подразделений ВСУ, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, экипажи боевых машин, действуя с закрытых огневых позиций, успешно уничтожили несколько пулеметных расчётов противника, препятствуя выполнению задач украинскими подразделениями. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами.

Боевая работа танкистов. Видео © Telegram / Минобороны России

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Новости СВО. Освобождена Басовка, в ДНР уничтожен элитный спецназ ВСУ, Зеленский ищет предателей в правительстве, 7 апреля

А ранее николаевское подполье сообщило об уничтожении элитной группы ВСУ в Харьковской области. Украинское подразделение базировалось в Изюме и состояло из 50 человек и десяти единиц техники.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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