Российские танкисты устроили ВСУшникам осколочный «фейерверк» под Харьковом
Танкисты «Севера» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении
Танкисты 44-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» нанесли удар по украинским позициям на Харьковском направлении. Атака сорвала ротацию подразделений ВСУ, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, экипажи боевых машин, действуя с закрытых огневых позиций, успешно уничтожили несколько пулеметных расчётов противника, препятствуя выполнению задач украинскими подразделениями. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами.
Боевая работа танкистов. Видео © Telegram / Минобороны России
А ранее николаевское подполье сообщило об уничтожении элитной группы ВСУ в Харьковской области. Украинское подразделение базировалось в Изюме и состояло из 50 человек и десяти единиц техники.
Telegram / Минобороны России