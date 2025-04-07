Минобороны отчиталось об уничтожении 19 украинских дронов за ночь
Работа комплекса ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на 7 апреля средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 19 украинских беспилотников самолётного типа. О результативности работы зенитных расчётов отчитались в Минобороны страны.
Согласно сообщению ведомства, 13 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА удалось поразить над территорией Краснодарского края, а ещё по одному аппарату рухнули в Брянской области и Республике Крым.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по цехам производства двигателей для БПЛА ВСУ. Сборочные линии удалось поразить в различных районах Киева.