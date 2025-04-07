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7 апреля, 04:23

Минобороны отчиталось об уничтожении 19 украинских дронов за ночь

Работа комплекса ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Работа комплекса ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 7 апреля средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 19 украинских беспилотников самолётного типа. О результативности работы зенитных расчётов отчитались в Минобороны страны.

Согласно сообщению ведомства, 13 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА удалось поразить над территорией Краснодарского края, а ещё по одному аппарату рухнули в Брянской области и Республике Крым.

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Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по цехам производства двигателей для БПЛА ВСУ. Сборочные линии удалось поразить в различных районах Киева.

Антон Голыбин
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