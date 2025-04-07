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7 апреля, 05:08

На Кубани беспилотник упал на ж/д пути, повредив полотно и контактную сеть

На Кубани беспилотник упал на ж/д пути, повредив полотно и контактную сеть. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На Кубани беспилотник упал на ж/д пути, повредив полотно и контактную сеть. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Краснодарском крае на железнодорожных путях между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко упал беспилотник, повредивший рельсы и контактную сеть, сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

По данным ЕДДС Тимашевского района, дрон, подавленный системой ПВО, принадлежал ВСУ. В результате падения обошлось без пострадавших и возгораний.

Напомним, в ночь на 7 апреля средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 19 украинских беспилотников самолётного типа. 13 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА удалось поразить над территорией Краснодарского края, а ещё по одному аппарату рухнули в Брянской области и Республике Крым.

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Оксана Попова
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