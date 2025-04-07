«Втягивает Францию в кровавую авантюру»: Макрона призвали брать пример с Путина и Трампа
Le Point: Макрон должен брать пример с Путина и Трампа в вопросе достижения мира
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президента Франции Эмманюэля Макрона обвинили в развёртывании «кровавой авантюры» и посоветовали равняться на российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет французское издание Le Point.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — говорится в материале.
Авторы статьи призвали французского лидера не вмешиваться в переговоры Вашингтона и Москвы. По мнению журналистов, страны смогут самостоятельно достигнуть мирного соглашения по Украине.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. Он считает, что европейские военные смогут сдерживать и контролировать ситуацию в Незалежной.