«Втягивает Францию в кровавую авантюру»: Макрона призвали брать пример с Путина и Трампа

Президента Франции Эмманюэля Макрона обвинили в развёртывании «кровавой авантюры» и посоветовали равняться на российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет французское издание Le Point.

«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — говорится в материале.

Авторы статьи призвали французского лидера не вмешиваться в переговоры Вашингтона и Москвы. По мнению журналистов, страны смогут самостоятельно достигнуть мирного соглашения по Украине.