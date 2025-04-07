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7 апреля, 06:00

Сумки с храмами без крестов шокировали покупателей в Сергиевом Посаде

На сувенирных сумках в Сергиевом Посаде изобразили храмы без крестов

Сергиево Посад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Bykova

Сергиево Посад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Bykova

В одном из сувенирных магазинов Сергиева Посада подарочные бумажные сумки вызвали недоумение у верующих. Покупатели были шокированы, обнаружив, что на изображённых на сумках куполах отсутствуют кресты.

По данным сайта MK.ru, магазин расположен в непосредственной близости от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Посетители убеждены, что такой рисунок бросает тень на священное место, ведь на куполах православных храмов должны быть кресты.

Возмущённые покупатели не остались в стороне и выяснили, что ООО, зарегистрированное на лавку, было ликвидировано всего несколько дней назад.

Знак свыше: На башне одного из храмов Киево-Печерской Лавры завалился золотой крест
Знак свыше: На башне одного из храмов Киево-Печерской Лавры завалился золотой крест

Напомним, что ранее РПЦ выступили против удаления крестов с изображений храмов. Реакция последовала на изображение, использованное в рекламе Петербургского международного образовательного форума. На баннере был представлен силуэт Исаакиевского собора, но без крестов на куполах.

Оксана Попова
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