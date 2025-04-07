Сумки с храмами без крестов шокировали покупателей в Сергиевом Посаде

В одном из сувенирных магазинов Сергиева Посада подарочные бумажные сумки вызвали недоумение у верующих. Покупатели были шокированы, обнаружив, что на изображённых на сумках куполах отсутствуют кресты.

По данным сайта MK.ru, магазин расположен в непосредственной близости от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Посетители убеждены, что такой рисунок бросает тень на священное место, ведь на куполах православных храмов должны быть кресты.

Возмущённые покупатели не остались в стороне и выяснили, что ООО, зарегистрированное на лавку, было ликвидировано всего несколько дней назад.