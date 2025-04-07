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7 апреля, 06:35

Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга

Сын Януковича больше не числится учредителем петербуржского «Арсенал Инвеста»

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Pchelov

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Pchelov

Сын экс-президента Украины Александр Янукович вышел из состава учредителей питерской компании «Арсенал Инвест», перенеся весь бизнес в Донецк, выяснило агентство РИА «Новости» из свежих реестров.

«Арсенал Инвест» он основал в мае 2014-го в Санкт-Петербурге. В прошлом году налоговая уточнила: Янукович-младший — гражданин РФ, хотя раньше числился украинцем. Теперь же его активы — «МАКО Холдинг» и «Кепитал Билдинг Корпорейшен» — сосредоточены в Донецке. Обе компании заняты недвижимостью, строительством и розничной торговлей.

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Ранее стало известно, что сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр официально стал гражданином России. В России Александр уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью.

Оксана Попова
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