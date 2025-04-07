Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга

«Арсенал Инвест» он основал в мае 2014-го в Санкт-Петербурге. В прошлом году налоговая уточнила: Янукович-младший — гражданин РФ, хотя раньше числился украинцем. Теперь же его активы — «МАКО Холдинг» и «Кепитал Билдинг Корпорейшен» — сосредоточены в Донецке. Обе компании заняты недвижимостью, строительством и розничной торговлей.