Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга
Сын Януковича больше не числится учредителем петербуржского «Арсенал Инвеста»
Экс-президент Украины Виктор Янукович. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Pchelov
Сын экс-президента Украины Александр Янукович вышел из состава учредителей питерской компании «Арсенал Инвест», перенеся весь бизнес в Донецк, выяснило агентство РИА «Новости» из свежих реестров.
«Арсенал Инвест» он основал в мае 2014-го в Санкт-Петербурге. В прошлом году налоговая уточнила: Янукович-младший — гражданин РФ, хотя раньше числился украинцем. Теперь же его активы — «МАКО Холдинг» и «Кепитал Билдинг Корпорейшен» — сосредоточены в Донецке. Обе компании заняты недвижимостью, строительством и розничной торговлей.
Ранее стало известно, что сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр официально стал гражданином России. В России Александр уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью.