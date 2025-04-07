Республиканцы в США выступили против поддержки Киева
WSJ: Около 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине
Около 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Около 80% приверженцев Республиканской партии США решительно отвергают идею финансовой подпитки Киева, как показал опрос, заказанный The Wall Street Journal. Среди республиканцев 79% выступили против помощи Украине, тогда как 83% сторонников демократов, напротив, готовы протянуть руку поддержки.
Разлом мнений между партиями оказался пропастью и в других темах. Так, 81% республиканцев считает, что пора перестать разбазаривать деньги налогоплательщиков на защиту союзников, в то время как 83% демократов видят в глобальных союзах краеугольный камень американской силы.
Трамповские пошлины нашли отклик у 77% республиканцев, уверенных в их пользе, но 93% демократов предрекают, что тарифы ударят бумерангом по самой Америке.
Тем временем в Амстердаме прошла демонстрация, на которой десятки людей выступили за мир и против поставок оружия Украине со стороны западных стран. Участники акции также почтили память жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.