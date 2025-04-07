Республиканцы в США выступили против поддержки Киева

Около 80% приверженцев Республиканской партии США решительно отвергают идею финансовой подпитки Киева, как показал опрос, заказанный The Wall Street Journal. Среди республиканцев 79% выступили против помощи Украине, тогда как 83% сторонников демократов, напротив, готовы протянуть руку поддержки.

Разлом мнений между партиями оказался пропастью и в других темах. Так, 81% республиканцев считает, что пора перестать разбазаривать деньги налогоплательщиков на защиту союзников, в то время как 83% демократов видят в глобальных союзах краеугольный камень американской силы.

Трамповские пошлины нашли отклик у 77% республиканцев, уверенных в их пользе, но 93% демократов предрекают, что тарифы ударят бумерангом по самой Америке.