Турция приостанавливает экспорт лимонов
Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за резкого похолодания
Турция приостанавливает экспорт лимонов. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Турция с 8 апреля приостановит вывоз лимонов за рубеж из-за морозов и для обеспечения собственных нужд, объявило министерство торговли в начале недели. Как пояснили в ведомстве, совместно с минсельхозом они решили временно заморозить экспорт из-за резкого похолодания в южных регионах.
В ведомстве уточнили, что заморозки ударили по провинциям Мерсин, Адана и Хатай. Если ситуация улучшится, ограничения снимут.
Из цитрусовых Турция больше всего отправляет за границу лимоны и мандарины — они составляют 70% экспорта, за ними следуют апельсины с 15%. Россия стабильно держится в лидерах по закупкам турецких лимонов.
Между тем Россия начала экспортировать вино в Таиланд, в числе перспективных направлений для поставок также значатся Израиль и Вьетнам. Китай также представляет значительный интерес для российских экспортёров. Ключевыми партнёрами Москвы в 2024 году были Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция. Основной рост экспорта вина пришёлся на Астану, Анкару, Баку и Туркмению.