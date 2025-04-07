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Регион
7 апреля, 07:09

Турция приостанавливает экспорт лимонов

Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за резкого похолодания

Турция приостанавливает экспорт лимонов. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Турция приостанавливает экспорт лимонов. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Турция с 8 апреля приостановит вывоз лимонов за рубеж из-за морозов и для обеспечения собственных нужд, объявило министерство торговли в начале недели. Как пояснили в ведомстве, совместно с минсельхозом они решили временно заморозить экспорт из-за резкого похолодания в южных регионах.

В ведомстве уточнили, что заморозки ударили по провинциям Мерсин, Адана и Хатай. Если ситуация улучшится, ограничения снимут.

Из цитрусовых Турция больше всего отправляет за границу лимоны и мандарины — они составляют 70% экспорта, за ними следуют апельсины с 15%. Россия стабильно держится в лидерах по закупкам турецких лимонов.

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Между тем Россия начала экспортировать вино в Таиланд, в числе перспективных направлений для поставок также значатся Израиль и Вьетнам. Китай также представляет значительный интерес для российских экспортёров. Ключевыми партнёрами Москвы в 2024 году были Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция. Основной рост экспорта вина пришёлся на Астану, Анкару, Баку и Туркмению.

Оксана Попова
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