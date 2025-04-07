В Госдуме предложили неожиданную меру для борьбы с вредной едой

В Госдуме предлагают запретить использовать в рекламе продуктов слова «полезный» и «здоровый»: по мнению депутатов, многие производители продают россиянам вредную еду и фастфуд под видом ПП. Как пишет SHOT, с такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов, он уже направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Чернышов предлагает запретить в рекламе все термины, которые означают полезность, а исключение сделать только для продуктов, польза которых подкреплена научно. Для этого производителей хотят обязать проходить экспертизу, которая покажет, что в составе товара — только полезные для здоровья компоненты. После этого компании выдадут сертификат, и она сможет спокойно указывать на упаковках, что эта еда по-настоящему здоровая.

«Россия уже входит в число стран с наибольшим уровнем ожирения, и недобросовестный маркетинг лишь усугубляет ситуацию. Запрет на использование неподтверждённых заявлений в рекламе — это шаг к честному рынку и заботе о здоровье граждан. Потребители должны делать осознанный выбор, а не поддаваться рекламным уловкам», — заявил Чернышов.