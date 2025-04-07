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7 апреля, 07:41

В Госдуме предложили неожиданную меру для борьбы с вредной едой

Чернышов предложил запретить слова «полезный» и «здоровый» в рекламе продуктов

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Госдуме предлагают запретить использовать в рекламе продуктов слова «полезный» и «здоровый»: по мнению депутатов, многие производители продают россиянам вредную еду и фастфуд под видом ПП. Как пишет SHOT, с такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов, он уже направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Чернышов предлагает запретить в рекламе все термины, которые означают полезность, а исключение сделать только для продуктов, польза которых подкреплена научно. Для этого производителей хотят обязать проходить экспертизу, которая покажет, что в составе товара — только полезные для здоровья компоненты. После этого компании выдадут сертификат, и она сможет спокойно указывать на упаковках, что эта еда по-настоящему здоровая.

«Россия уже входит в число стран с наибольшим уровнем ожирения, и недобросовестный маркетинг лишь усугубляет ситуацию. Запрет на использование неподтверждённых заявлений в рекламе — это шаг к честному рынку и заботе о здоровье граждан. Потребители должны делать осознанный выбор, а не поддаваться рекламным уловкам», — заявил Чернышов.

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Подобные законы есть и в других странах. Так, в Китае за рекламу недоказанных «полезностей» введены крупные штрафы. В России же закон «О рекламе» запрещает только заведомо ложную рекламу.

Напомним, что многие продукты, которые считаются полезными, лишь только маскируются под них, превращаясь в «ЗОЖ-оборотней». Что к ним относится, читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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