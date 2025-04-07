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7 апреля, 07:43

На новых купюрах может появиться российский флаг

ЦБ рассмотрит возможность размещения российского флага на новых банкнотах

ЦБ рассмотрит возможность размещения российского флага на новых банкнотах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

ЦБ рассмотрит возможность размещения российского флага на новых банкнотах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Центробанк задумался о добавлении российского триколора на банкноты после предложения Института социально-экономического анализа, рассказал глава департамента наличного обращения ЦБ Василий Прокофьев. Идею ранее озвучил директор института Андрей Шуриков в письме к Эльвире Набиуллиной, подчеркнув, что купюры — мощный инструмент влияния, и флаг рядом с гербом мог бы стать ярким символом страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прокофьев пояснил, что внедрение нового элемента потребует полного редизайна банкнот и выпуска их обновленной версии. Впрочем, в ЦБ заверили: предложение учтут, когда будут работать над следующей модификацией денежных знаков.

Россиянам объяснили, почему банкоматы могут не принимать новые купюры номиналом пять тысяч
Россиянам объяснили, почему банкоматы могут не принимать новые купюры номиналом пять тысяч

Ранее на российских торговых площадках начали появляться объявления о продаже 200-рублевых купюр за миллионы рублей. Это связано с уникальным изображением, которое находится на банкноте. Речь идёт о рисунке шестой колонны античного храма.

Оксана Попова
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