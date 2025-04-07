На новых купюрах может появиться российский флаг

Центробанк задумался о добавлении российского триколора на банкноты после предложения Института социально-экономического анализа, рассказал глава департамента наличного обращения ЦБ Василий Прокофьев. Идею ранее озвучил директор института Андрей Шуриков в письме к Эльвире Набиуллиной, подчеркнув, что купюры — мощный инструмент влияния, и флаг рядом с гербом мог бы стать ярким символом страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прокофьев пояснил, что внедрение нового элемента потребует полного редизайна банкнот и выпуска их обновленной версии. Впрочем, в ЦБ заверили: предложение учтут, когда будут работать над следующей модификацией денежных знаков.