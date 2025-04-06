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6 апреля, 09:14

Нумизмат объяснил причину внезапной продажи «крымской» купюры за миллионы рублей

Эксперт Якушечкин: Купюру номиналом ₽200 продают за миллионы из-за смены рисунка

Банкноты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travis182

Банкноты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travis182

На российских торговых площадках начали появляться объявления о продаже 200-рублевых купюр за миллионы рублей. Это связано с уникальным изображением, которое находится на банкноте. Речь идёт о рисунке шестой колонны античного храма, сообщил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин.

Купюра номиналом 200 рублей, выпущенная Центробанком РФ (ЦБ) в 2017 году и содержащая изображения достопримечательностей Крыма, была выставлена на продажу на онлайн-платформе за два миллиона рублей. Особенность банкноты, согласно описанию продавца, заключается не в уникальности серийного номера, а в наличии шести колонн на изображении аверса с правой стороны. Это делает купюру редким экземпляром, дополнил эксперт.

«На лицевой стороне, справа, над QR-кодом имеется изображение античного храма. На стандартной купюре там видно пять колонн. Но на продаваемой купюре видна часть ещё одной колонны. Именно эти купюры и продают гораздо дороже. Это не разновидность, а смещение при печати банкноты. На клише, на самом деле, сделано шесть колонн, но, по стандарту, правая не должна входит в область печати», — пояснил специалист в беседе с РИА «Новости».

Якушечкин добавил, что особенность «шестой колонны» обусловлена определённым сдвигом в процессе печати банкнот. По его словам, при тщательном сравнении различных банкнот можно обнаружить немало подобных отличий, особенно вдоль краев купюр. Нумизмат отметил, что такие смещения обычно не столь выражены и не формируют «дополнительную» колонну. Также существуют редкие виды обычных российских банкнот, но их ценность часто является завышенной, объяснил специалист.

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А ранее Life.ru писал, что каждый десятый АТМ в России не принимает новые пятитысячные купюры. Для их приёма требуется современный модуль распознавания, который невозможно установить на многие АТМ из-за ограничений. Пятитысячные банкноты выпустили ещё в октябре 2023 года. Осенью 2024-го их начали вводить в оборот.

Дарья Нарыкова
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