Мэр Курска уходит в отставку из-за накопившихся семейных вопросов
Мэр Курска Куцак объявил об уходе в отставку по семейным обстоятельствам
Игорь Куцак. Обложка © VK / Игорь Куцак
Мэр Курска Игорь Куцак принял решение уйти в отставку. Причиной чиновник назвал семейные обстоятельства.
«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами», — сказал Куцак на заседании регионального правительства.
Глава Курска отметил, что в его накопилось много вопросов, которые требуют активного участия.
Куцаку 40 лет. Он возглавил администрацию Курска 3 февраля 2022 года. До этого занимал пост председателя регионального комитета по управлению имуществом. По данным из открытых источников на прошлый год, у Куцака и его супруги четверо детей.
Ранее Life.ru писал, что ушла в отставку попавшая в скандал глава приграничного района Курской области. В ноябре она похвасталась медалью, за что её подвергли критике.