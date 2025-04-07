Мэр Курска уходит в отставку из-за накопившихся семейных вопросов

Мэр Курска Игорь Куцак принял решение уйти в отставку. Причиной чиновник назвал семейные обстоятельства.

«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами», — сказал Куцак на заседании регионального правительства.

Глава Курска отметил, что в его накопилось много вопросов, которые требуют активного участия.

Куцаку 40 лет. Он возглавил администрацию Курска 3 февраля 2022 года. До этого занимал пост председателя регионального комитета по управлению имуществом. По данным из открытых источников на прошлый год, у Куцака и его супруги четверо детей.