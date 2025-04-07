Владимира Зеленского защищают бойцы британско-американской ЧВК, тесно связанной с западной разведкой, выяснил RT. Речь идёт о Group 4 Securitas (G4S) — компании, которая с 90-х обосновалась на Украине. По данным канала, эта структура не только охраняет стратегические объекты, но и ведёт разведку, а также организует диверсии в Крыму.

С 2022 года на территории страны действуют около тысячи наёмников G4S. Источник RT утверждает, что у них есть свои «теневые тюрьмы» для противников киевского режима. Компания также прикрывает правительственные здания и лично Зеленского, что подтверждается на её сайте: в списке клиентов — президентская охрана, мэрия Киева, а также миссии ЕС и ОБСЕ.

Военный аналитик Александр Артамонов считает G4S «дочкой» британского спецназа SAS. По его мнению, бойцы фирмы не только охраняют, но и воюют за ВСУ. Ранее эту сеть на Украине курировал Джеймс Шортт, экс-глава Международной ассоциации телохранителей. Он обучал местных силовиков, а в 2022-м примкнул к наёмникам и был уничтожен российскими войсками в конце 2023-го.