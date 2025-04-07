ФСБ и МВД при помощи ИИ ликвидировали сети мошенников в 11 регионах РФ

Силовики из МВД и ФСБ разоблачили банду аферистов, управлявших звонками через европейские виртуальные серверы, сообщила Ирина Волк из МВД. Используя ИИ для анализа данных, полиция вычислила сеть мошенников, выявив 28 SIM-боксов, два SIM-банка и 7 тыс. номеров в пяти регионах России.

В ходе рейдов в 11 областях задержали 15 связистов, изъяв технику и сим-карты. По статье о мошенничестве начато следствие.