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Регион
7 апреля, 08:39

ФСБ и МВД при помощи ИИ ликвидировали сети мошенников в 11 регионах РФ

Задержаны 15 человек. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Задержаны 15 человек. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Силовики из МВД и ФСБ разоблачили банду аферистов, управлявших звонками через европейские виртуальные серверы, сообщила Ирина Волк из МВД. Используя ИИ для анализа данных, полиция вычислила сеть мошенников, выявив 28 SIM-боксов, два SIM-банка и 7 тыс. номеров в пяти регионах России.

В ходе рейдов в 11 областях задержали 15 связистов, изъяв технику и сим-карты. По статье о мошенничестве начато следствие.

В Татарстане накрыли сеть узлов связи украинских мошенников
В Татарстане накрыли сеть узлов связи украинских мошенников

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в государственной измене. По данным следствия, она передавала украинским спецслужбам координаты расположения военных объектов Вооружённых сил России.

Оксана Попова
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