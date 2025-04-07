«Это был курьер»: В МВД опровергли сообщения о стрельбе в школе в Екатеринбурге

В Сети появились сообщения о якобы стрельбе в школе № 164 в Екатеринбурге. Эти сведения не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Екатеринбурге около школы задержали мужчину. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Представитель ведомства отметила, что на самом деле в школу пришёл курьер. Он ничего не объяснил охраннику учебного учреждения, просто оставил коробку с бланками карт профилактических прививок для работников школьного медпункта и ушёл. Охранник, не разобравшись в ситуации, нажал на тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали курьера, он находился в пьяном состоянии.

«В настоящее время учебный процесс проходит штатно. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего», — написала Волк в телеграм-канале.