«Это был курьер»: В МВД опровергли сообщения о стрельбе в школе в Екатеринбурге
Волк: В школе Екатеринбурга не было стрельбы, в учреждение пришёл курьер
Росгвардейцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Showtime.photo
В Сети появились сообщения о якобы стрельбе в школе № 164 в Екатеринбурге. Эти сведения не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Екатеринбурге около школы задержали мужчину. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
Представитель ведомства отметила, что на самом деле в школу пришёл курьер. Он ничего не объяснил охраннику учебного учреждения, просто оставил коробку с бланками карт профилактических прививок для работников школьного медпункта и ушёл. Охранник, не разобравшись в ситуации, нажал на тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали курьера, он находился в пьяном состоянии.
«В настоящее время учебный процесс проходит штатно. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего», — написала Волк в телеграм-канале.
А ранее Life.ru писал, что в Истре эвакуировали несколько школ после сообщений о минированиях. Контрольно-пропускной режим в учебных заведениях был усилен для обеспечения безопасности. В результате из 17 школ были эвакуированы 12.