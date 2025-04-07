«Монетная неделя»: ЦБ запустил акцию, позволяющую обменять мелочь на банкноты

С 7 по 19 апреля Банк России проводит акцию «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять монеты на банкноты в банках и крупных магазинах. Также доступно зачисление монет на банковский счёт.

«В этом году число участников увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тысяч торговых точек и около четырёх тысяч отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии», — сообщается на сайте регулятора.

Стоит отметить, что в прошлом году акция по приему монет проводилась дважды. За это время население сдало 75 миллионов монет общим весом 336 тонн (что эквивалентно пяти железнодорожным вагонам) на сумму 320 миллионов рублей, уточнили в ЦБ.