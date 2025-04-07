«Монетная неделя»: ЦБ запустил акцию, позволяющую обменять мелочь на банкноты
Банк России запустил акцию, позволяющую обменять монеты на банкноты
Российский рубль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
С 7 по 19 апреля Банк России проводит акцию «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять монеты на банкноты в банках и крупных магазинах. Также доступно зачисление монет на банковский счёт.
«В этом году число участников увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тысяч торговых точек и около четырёх тысяч отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии», — сообщается на сайте регулятора.
Стоит отметить, что в прошлом году акция по приему монет проводилась дважды. За это время население сдало 75 миллионов монет общим весом 336 тонн (что эквивалентно пяти железнодорожным вагонам) на сумму 320 миллионов рублей, уточнили в ЦБ.
До этого сообщалось, что на новых купюрах может появиться российский флаг. Данную идею ранее озвучил директор института Андрей Шуриков в письме к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, подчеркнув, что купюры — мощный инструмент влияния, и флаг рядом с гербом мог бы стать ярким символом страны.