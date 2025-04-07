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7 апреля, 09:09

Индиец задержан в Петербурге за домогательства к школьнице

В Петербурге задержали гражданина Индии за домогательства к 15-летней девочке

В Петербурге задержали гражданина Индии за домогательства к 15-летней девочке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Петербурге задержали гражданина Индии за домогательства к 15-летней девочке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Санкт-Петербурге на станции «Площадь восстания» поймали 26-летнего индийца за домогательства к 15-летней девочке. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Школьница попросила у группы иностранцев мелочи на билет, а в ответ столкнулась с наглыми прикосновениями и попытками поцелуя. Не растерявшись, она тут же позвала полицию.

Подозреваемого забрали в отделение, пока оформив мелкое хулиганство. Им оказался гражданин Индии, который работает монтажником в строительной организации. Известно, что с его миграционными документами всё в порядке. Сейчас решают, перерастёт ли дело в уголовку.

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А студентки Московского педагогического государственного университета подали заявление на охранника общежития № 5, который ворвался в женскую душевую в тот момент, когда там мылись девушки. В ту же ночь девушки обратились к коменданту общежития за помощью. Им предложили записать имена свидетелей на листке бумаги и передать записку заведующей, которая, как оказалось, не работает в выходные. Когда началась рабочая неделя, с девушками, по их словам, никто так и не вышел на связь.

Оксана Попова
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