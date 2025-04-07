Индиец задержан в Петербурге за домогательства к школьнице

В Санкт-Петербурге на станции «Площадь восстания» поймали 26-летнего индийца за домогательства к 15-летней девочке. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Школьница попросила у группы иностранцев мелочи на билет, а в ответ столкнулась с наглыми прикосновениями и попытками поцелуя. Не растерявшись, она тут же позвала полицию.

Подозреваемого забрали в отделение, пока оформив мелкое хулиганство. Им оказался гражданин Индии, который работает монтажником в строительной организации. Известно, что с его миграционными документами всё в порядке. Сейчас решают, перерастёт ли дело в уголовку.