Индиец задержан в Петербурге за домогательства к школьнице
В Петербурге задержали гражданина Индии за домогательства к 15-летней девочке
В Петербурге задержали гражданина Индии за домогательства к 15-летней девочке. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Санкт-Петербурге на станции «Площадь восстания» поймали 26-летнего индийца за домогательства к 15-летней девочке. Об этом пишет «Mash на Мойке».
Школьница попросила у группы иностранцев мелочи на билет, а в ответ столкнулась с наглыми прикосновениями и попытками поцелуя. Не растерявшись, она тут же позвала полицию.
Подозреваемого забрали в отделение, пока оформив мелкое хулиганство. Им оказался гражданин Индии, который работает монтажником в строительной организации. Известно, что с его миграционными документами всё в порядке. Сейчас решают, перерастёт ли дело в уголовку.
А студентки Московского педагогического государственного университета подали заявление на охранника общежития № 5, который ворвался в женскую душевую в тот момент, когда там мылись девушки. В ту же ночь девушки обратились к коменданту общежития за помощью. Им предложили записать имена свидетелей на листке бумаги и передать записку заведующей, которая, как оказалось, не работает в выходные. Когда началась рабочая неделя, с девушками, по их словам, никто так и не вышел на связь.